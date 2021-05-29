В Брянской области в результате ДТП погибли мать и дочь

В результате ДТП на дороге М3 в Брянской области погибли женщина и её десятилетняя дочь, ещё один ребёнок, пострадавший в аварии, находится в реанимации. Об этом проинформировали в региональной прокуратуре.

«Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по полосе для разгона, начал осуществлять манёвр разворот налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21102, который двигался в попутном направлении», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в автомобиле ВАЗ-21102 ехала семья с двумя несовершеннолетними детьми — девочкой десяти лет и мальчиком семи лет.

«В результате столкновения мать детей, ехавшая на пассажирском сиденье, погибла на месте происшествия, девочка скончалась от полученных травм в больнице. Мальчик госпитализирован и находится в реанимации», — добавили в прокуратуре.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария. В результате столкновения легкового автомобиля с фурой погибли супружеская пара и их двухлетний ребёнок.