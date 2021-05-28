В Тюмени перед судом предстанет обвиняемый в создании финансовой пирамиды

В Тюмени перед судом предстанет бывший генеральный директор одной из компаний, обвиняемый в создании финансовой пирамиды.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2015 года руководитель организации, зарегистрированной в Пензе, открыл офис в Тюмени. Он обещал клиентам 3 — 4% по ежемесячным вкладам.

«Денежные средства передавались по договорам займа. Для создания видимости исполнения обязательств в ряде случаев производились выплаты заимодавцам за счёт средств других клиентов, то есть компания работала по принципу финансовой пирамиды», — уточнили в ведомстве.

Пострадали 157 человек. Общая сумма похищенных средств превышает 61 млн рублей.

В мае 2018 года фигурант уже был приговорён в Пензе к 4,5 годам лишения свободы за обман местных жителей. Дополнительное обвинение ему предъявили в Тюмени в марте 2021-го.

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