В Союзе потребителей прокомментировали ситуацию с ценами на яйца

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Глава Союза потребителей Пётр Шелищ прокомментировал ситуацию с ценами на яйца.
В Союзе потребителей прокомментировали ситуацию с ценами на яйца
  • Pixabay

В беседе с НСН он заявил, что производители очень сильно зависят от покупателей, поскольку практически нет переработки яиц.

«Они сильно зависят от конъюнктуры рынка. Оказались торговые сети с запасом нераспроданных яиц после Пасхи, переоценив спрос, поэтому они не торопятся закупать новые партии. Значит, цены снижаются из-за снижения спроса», — пояснил эксперт.

По его словам, если бы была переработка, то яйца можно было бы превратить в продукты, подлежащие длительному хранению.

Со своей стороны, президент международной консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев в беседе с радио «Комсомольская правда» отметил, что в течение года есть два пика повышенного спроса на яйца — Новый год и Пасха, но они уже прошли.

«Мы вступаем сейчас в полосу, которая производителям очень неприятна, — это летние месяцы, когда потребление яйца резко схлопывается. В половину падает потребление яйца», — сказал он.

Как отметил Давлеев, на прилавках в магазинах цена медленно снижается.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз не ожидает дефицита яиц на российском рынке.

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