В Петербурге обсудили ситуацию со свалками
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство «Невские Новости».
Отмечается, что с момента, когда городу передали полномочия по выявлению и устранению накопленного вреда окружающей среде, в Санкт-Петербурге нашли шесть свалок.
Свалки будут устранять с привлечением средств из бюджета страны в рамках федерального проекта «Чистая страна».
Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев оценил ситуацию с годовым объёмом твёрдых коммунальных отходов в России.