В Петербурге обсудили ситуацию со свалками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Министерства природных ресурсов России Александр Козлов обсудили ликвидацию свалок и рекультивацию полигона «Красный Бор».

Об этом сообщает агентство «Невские Новости».

Отмечается, что с момента, когда городу передали полномочия по выявлению и устранению накопленного вреда окружающей среде, в Санкт-Петербурге нашли шесть свалок.

Свалки будут устранять с привлечением средств из бюджета страны в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев оценил ситуацию с годовым объёмом твёрдых коммунальных отходов в России.