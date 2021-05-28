В Петербурге обсудили ситуацию со свалками

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Министерства природных ресурсов России Александр Козлов обсудили ликвидацию свалок и рекультивацию полигона «Красный Бор».
В Петербурге обсудили ситуацию со свалками
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство «Невские Новости».

Отмечается, что с момента, когда городу передали полномочия по выявлению и устранению накопленного вреда окружающей среде, в Санкт-Петербурге нашли шесть свалок.

Свалки будут устранять с привлечением средств из бюджета страны в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев оценил ситуацию с годовым объёмом твёрдых коммунальных отходов в России.

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