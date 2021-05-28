Диетолог рассказала о свойствах зелёной гречки

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Член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала, действительно ли зелёная гречка так полезна для здоровья, как считают приверженцы правильного питания.
Диетолог рассказала о свойствах зелёной гречки
  • Pixabay

О том, что состав микроэлементов у зелёной гречки и обычной одинаков, она рассказала в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, маркетологи преподносят зелёную гречку как более полезный продукт только потому, что коричневая гречка подверглась термической обработке. Но на самом деле многие люди, покупая зелёную гречку, точно так же варят из неё кашу.

Однако диетолог добавила, что если зелёная гречка перед употреблением проращивается, то, как и любое другое пророщенное зерно, она может стать прекрасным источником сложных углеводов.

Ранее врач-диетолог Елена Златинская в беседе с Nation News рассказала, как питаться весной.

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