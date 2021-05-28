«Ъ» узнал об использовании компьютерных программ для допроса Фургала

Следственный комитет впервые применил новейшую методику проверки достоверности показаний обвиняемого, расследуя уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в исследовании использовались зарубежные компьютерные программы и методы некоторых российских психологов-новаторов.

Сообщается, что в течение трёх часов Фургалу в присутствии его адвокатов задали более 50 вопросов. Ему дали возможность в свободной форме высказаться по сути дела и заявить о волновавших его проблемах.

По данным газеты, видеопротокол обработали с помощью двух программ. Технология анализа голоса Layered Voice Analysis (LVA) позволила разбить речь чиновника на фрагменты и выявить «вокальные характеристики» (изменение тембра, увеличение громкости и другие), а автоматизированная система для выявления лицевых экспрессий FaceReader помогла распознать, какие эмоции он переживал, отвечая на тот или иной вопрос.

Ранее Московский городской суд признал законным продление срока ареста Фургалу, обвиняемому в организации убийств бизнесменов.