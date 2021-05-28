«Ъ» узнал об использовании компьютерных программ для допроса Фургала

Короткая ссылка
Следственный комитет впервые применил новейшую методику проверки достоверности показаний обвиняемого, расследуя уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в исследовании использовались зарубежные компьютерные программы и методы некоторых российских психологов-новаторов. 

Сообщается, что в течение трёх часов Фургалу в присутствии его адвокатов задали более 50 вопросов. Ему дали возможность в свободной форме высказаться по сути дела и заявить о волновавших его проблемах.

По данным газеты, видеопротокол обработали с помощью двух программ. Технология анализа голоса Layered Voice Analysis (LVA) позволила разбить речь чиновника на фрагменты и выявить «вокальные характеристики» (изменение тембра, увеличение громкости и другие), а автоматизированная система для выявления лицевых экспрессий FaceReader помогла распознать, какие эмоции он переживал, отвечая на тот или иной вопрос.

Ранее Московский городской суд признал законным продление срока ареста Фургалу, обвиняемому в организации убийств бизнесменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить