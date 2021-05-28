Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO

Короткая ссылка
Москва получила два сертификата соответствия международным стандартам ISO. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своём блоге.
Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 «Устойчивое развитие сообществ — показатели городских услуг и качества жизни» и ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества — показатели для умных городов», — написал Собянин. 

Он отметил, что стандарт ISO 37122 был утверждён совсем недавно, столица успешно прошла сертификацию по нему в числе первых десяти городов мира.

Эксперты оценивали 80 показателей в основных отраслях городского хозяйства, отражающих эффективность внедрения умных технологий для повышения качества жизни горожан.

Глава города пообещал, что власти продолжат создавать умные сервисы, чтобы Москва становилась ещё безопаснее и комфортнее для жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить