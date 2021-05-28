Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO
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«Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 «Устойчивое развитие сообществ — показатели городских услуг и качества жизни» и ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества — показатели для умных городов», — написал Собянин.
Он отметил, что стандарт ISO 37122 был утверждён совсем недавно, столица успешно прошла сертификацию по нему в числе первых десяти городов мира.
Эксперты оценивали 80 показателей в основных отраслях городского хозяйства, отражающих эффективность внедрения умных технологий для повышения качества жизни горожан.
Глава города пообещал, что власти продолжат создавать умные сервисы, чтобы Москва становилась ещё безопаснее и комфортнее для жизни.