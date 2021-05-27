Замглавы МИД России провёл переговоры с представителем ЕС по Южному Кавказу

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Министерство иностранных дел России сообщило о телефонных переговорах заместителя главы российского МИД Андрея Руденко со спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром.
Замглавы МИД России провёл переговоры с представителем ЕС по Южному Кавказу
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

«Состоялся полезный обмен мнениями и оценками ситуации на армяно-азербайджанской границе, хода урегулирования нагорнокарабахского конфликта в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Отмечается, что со стороны России подтверждён призыв к мирному решению всех возникающих проблем между сторонами. Также в МИД заявили, что Россия готова и дальше оказывать возможное содействие данному процессу.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить наблюдателей на границе с Азербайджаном.

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