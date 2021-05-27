Во ВШЭ прокомментировали возможность дистанционной сдачи ЕГЭ

Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов считает главным препятствием для проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-формате невозможность контролировать прозрачность экзаменации.

«В мире этот сюжет (дистанционной сдачи экзамена. — RT) обсуждается достаточно активно, есть компьютерные программы, которые помогают повышать уровень безопасности и невмешательства посторонних», — заявил Болотов в беседе с «Известиями».

По его словам, ранее центр уже проводил подобные эксперименты. Это совершалось в отдалённых населённых пунктах, куда было проблемно привезти комиссию.

Эксперт отметил, что в таких случаях администрация посёлков брала на себя гарантии по невмешательству посторонних в процесс сдачи экзамена.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство допускает дистанционную сдачу ЕГЭ в будущем, но точные сроки пока неизвестны.