Большинство россиян планируют ограничить детям доступ в интернет на время каникул

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Большинство родителей в России (63%) планируют ограничить детям доступ в интернет на время каникул, говорится в исследовании ESET.
Большинство россиян планируют ограничить детям доступ в интернет на время каникул
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Об этом сообщает Life.ru.

«34% хотят полностью запретить компьютер и гаджеты, а ещё треть используют приложения родительского контроля», — рассказали в компании.

Каждый пятый родитель отказывается от гаджетов, чтобы подать пример.

В целом 71% респондентов разрешают детям пользоваться интернетом в течение нескольких часов ежедневно. По словам 15%, они предоставляют онлайн-доступ только для учёбы. Против любых киберограничений высказались 9% опрошенных.

«В начальной школе интернетом пользуются уже 78% детей. Онлайн-среда стала для них привычной и необходимой в познании мира», — заявил специалист аналитического отдела ESET в России и СНГ Руслан Шлегель.

По его словам, задача родителей — объяснить базовые правила безопасности в интернете и научить детей не разбрасываться персональными данными.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

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