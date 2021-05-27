Губернатор Мурманской области рассказал о туристических перспективах столицы региона

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о туристических перспективах столицы региона.
Губернатор Мурманской области рассказал о туристических перспективах столицы региона
  • РИА Новости

«Нужно, чтобы люди понимали, что Мурманск — это не только посмотреть на северное сияние или поесть морских ежей. Нужно, чтобы люди этим гордились», — цитирует Чибиса Life.ru.

По словам губернатора, нужен целый набор решений — от минимума, связанного с наведением порядка во дворах, до различных эксклюзивных вещей, стиля города, специальных общественных пространств, видовых точек.

«Для многих шок, что Мурманск — это два часа лёта от Москвы, что Мурманск — это тот же самый часовой пояс. При этом Мурманск — это город за полярным кругом, это Крайний Север. И что ты, приезжая в Мурманск или отправляясь в Териберку, рыбачить на полуостров Средний, ты просто оказываешься на краю света», — отметил Чибис.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по туристическому сезону.

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