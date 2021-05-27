Парки Подмосковья посетили около 12 млн человек в 2021 году

В Министерстве благоустройства Московской области сообщили, что парки региона посетили порядка 12 млн человек в 2021 году.

Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня».

«В 2021 году у нас парки посетили уже почти 12 млн человек. Если мы говорим о прошлых сезонах зима — лето, это более тысячи мероприятий», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

В парках проводят различные спортивные мероприятия, акции и концерты, открываются верёвочные парки и лодочные станции. Всего в регионе действует 170 парков.

Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.