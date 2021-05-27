Шойгу представил Путину макет главного музея вооружённых сил

Министр обороны Сергей Шойгу показал президенту России Владимиру Путину макет нового главного музейного комплекса вооружённых сил. Планируется, что он должен быть построен с парком «Патриот» в Московской области.

«Мы сейчас представляем большой проект — строительство главного музея вооружённых сил. Он у нас есть в Москве, мы, единственное, делаем это для того, чтобы 740 тыс. экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли бы выставить для наших соотечественников, чтобы можно было показать всё это», — сказал Шойгу.

В каждом из лучей музея-звезды предполагается демонстрировать исторические ценности времён разных войн в российской истории.

«Какой макет красивый», — отметил Путин.

Ранее Шойгу заявил, что во всех учебных учреждениях, подведомственных Минобороны России, используется единый учебник по истории.