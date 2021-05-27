Врач призвала следить за психологическим и физическим состоянием школьников

Главный врач московской детской городской поликлиники №7, муниципальный депутат Елена Кац призвала уделять более тщательное внимание психологическому и физическому состоянию школьников.

Об этом сообщает kp.ru.

«Образовательный процесс усложняется, становится всё более интенсивным, и это увеличивает нагрузки на детей», — заявила Кац на круглом столе «Родительский взгляд на школьное образование», который прошёл в Москве по инициативе Общероссийского народного фронта и общероссийской общественной организации «Совет матерей».

По словам эксперта, необходимо организовать регулярную проверку здоровья детей на базе поликлиник и центров здоровья узкими специалистами. Как считает Кац, в каждой школе должны вести приём психологи и логопеды.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.