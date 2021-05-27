В Севастополе открылась выставка Русского географического общества

Передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества начала работу в севастопольском Доме офицеров флота.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Выставка представляет собой рассказ о выдающихся учёных-географах, оставивших значительный вклад в отечественной и мировой географии, о вкладе РГО в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока и полярных территорий.

«В экспозиции представлены экспонаты, посвящённые освоению космоса, а также воспоминания и уникальные фотографии из семейных архивов полководцев и военачальников периода Великой Отечественной войны», — сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Как ранее сообщало ФАН, юнармейцы сняли короткометражный фильм о тружениках тыла времён Великой Отечественной войны.