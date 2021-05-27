Главный внештатный гериатр СЗФО рассказала о новых подходах к лечению пожилых людей

В Санкт-Петербурге на конгрессе «Гериатрическая медицина в XXI веке» ведущие гериатры, неврологи и хирурги обсудили методы оказания медицинской помощи пожилым людям.

В интервью «Петербургскому дневнику» главный внештатный гериатр Северо-Западного федерального округа Елена Фролова назвала две основные задачи современной медицины.

По её словам, первая — научить врачей общей практики и участковых терапевтов гериатрии. Вторая — тесное взаимодействие с социальной службой.

Гериатр отметила, что сейчас развивается система ухода за пожилыми пациентами по новым принципам — искать самостоятельно поддержку они не обязаны.

«Мы нацелены на то, чтобы самим искать нуждающихся в помощи и выяснять их потребности», — рассказала Фролова, отметив, что маломобильных пожилых людей, которые не могут покинуть свои квартиры, немало.

Врач сделала вывод, что необходимо также развивать сестринскую службу.

«Нужна глобальная подготовка медсестёр, ведь на них ложится 80% работы», — рассказала Фролова.

Она резюмировала, что в идеале система помощи пожилым людям должна быть комплексной и включать работу нескольких специалистов — медсестёр, окулиста, диетолога, невролога.

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