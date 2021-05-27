Уничтожены найденные в районе Керченской крепости боеприпасы времён войны

Пиротехники МЧС России уничтожили 37 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, найденных в районе Керченской крепости группой Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Как сообщает Life.ru, данная операция является одним из мероприятий по разминированию крепости, которые проводятся с 2016 года.

В числе ликвидированных боеприпасов две ФАБ-1000 (фугасная авиационная бомба) весом 1000 кг, 12 единиц ФАБ-500, ФАБ-100, две ФАБ-50, а также 18 зажигательных авиабомб ЗАБ-2,5. Суммарный вес арсенала составил более 8 т, а масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте — 4400 кг.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Крыму рассказали о ходе работ по разминированию крепости Керчь.