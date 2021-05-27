Путин заявил, что армия в России должна быть компактной и эффективной

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Российская армия с учётом огромной территории страны должна быть компактной и эффективной для успешного проведения десантных операций, заявил на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что армия в России должна быть компактной и эффективной
  • РИА Новости

По его словам, слаженная работа и высокая готовность военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России определяют мобильность и быструю переброску войск на большие расстояния.

«Для нашей страны с её огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной», — подчеркнул глава государства.

В феврале Путин заявил об уникальных возможностях российских вооружённых сил.

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