На развитие системы здравоохранения Ставрополья выделили более 5 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
«На программу первичного звена мы запланировали в этом году 1,9 млрд рублей. В целом вложения в развитие отрасли составят в этот год 5,6 млрд рублей. Весьма значительные средства для края», — отметил Владимиров.
В течение года в онкодиспансерах региона появится высокотехнологичное оборудование, откроется центр амбулаторной онкологической помощи в Невинномысске. Помимо этого, в Невинномысске и Кисловодске переоснастят кардиологическим оборудованием две горбольницы.
Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», бюджет здравоохранения Удмуртии вырос на 30% в 2020 году.