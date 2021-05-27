На развитие системы здравоохранения Ставрополья выделили более 5 млрд рублей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время ежегодного послания к думе рассказал о развитии системы здравоохранения в регионе.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

«На программу первичного звена мы запланировали в этом году 1,9 млрд рублей. В целом вложения в развитие отрасли составят в этот год 5,6 млрд рублей. Весьма значительные средства для края», — отметил Владимиров.

В течение года в онкодиспансерах региона появится высокотехнологичное оборудование, откроется центр амбулаторной онкологической помощи в Невинномысске. Помимо этого, в Невинномысске и Кисловодске переоснастят кардиологическим оборудованием две горбольницы.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», бюджет здравоохранения Удмуртии вырос на 30% в 2020 году.