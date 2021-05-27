В Петербурге пострадавшие в ДТП с автобусом рассказали о своём состоянии

Пострадавшие в аварии с автобусом в Красносельском районе Санкт-Петербурга пассажиры рассказали о своём самочувствии после ДТП.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Всё тело болит, голова болит. Сам удар я не видела. Вылетела, не помню, голову разбила», — рассказала пострадавшая пассажирка Рания Кошкина.

Она уточнила, что в автобусе также ехала женщина с детской коляской, ей после аварии помог молодой человек. По словам собеседницы, ребёнок не пострадал.

Ещё одна пассажирка, Зайняк Дроздова, заявила, что во время столкновения автобуса со столбом ударилась горлом о поручень и серьёзно травмировала подбородок.

«Подбородок мне зашили, горло сейчас будут лечить», — сообщила женщина, добавив, что у неё пропал голос.

Утром 27 мая водитель пассажирского автобуса в Петербурге не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Изначально сообщалось, что в результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров.

Позднее число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге возросло до шести.