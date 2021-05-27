На Ставрополье реализуют более 40 инвестпроектов на 45 млрд рублей
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Об этом пишет pobeda26.ru.
«Сегодня в крае реализуется 41 инвестиционный проект санаторно-курортного и туристского назначения. Их общая стоимость — 45 млрд рублей. Часть из них планируется завершить в этом году», — сказал Владимир Владимиров.
В частности, планируется достроить санаторий «Источник Железноводск», который сможет принять 400 человек. Объём инвестиций составил 1,5 млрд рублей.
В Кисловодске намерены построить курортный пятизвёздочный отель на 200 гостей. Стоимость проекта — более 1 млрд рублей.
Как ранее сообщал «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о планах по созданию туристического парка в Крыму.