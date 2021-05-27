В России провели исследование о рабочем графике самозанятых

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Онлайн-сервис услуг YouDo.com и бизнес-платформа ОНФ провели опрос среди исполнителей сервиса, которые рассказали о своём режиме работы.
В России провели исследование о рабочем графике самозанятых
  • Pixabay

Результаты исследования опубликованы изданием «Известия».

По данным опроса, 42% самозанятых граждан имеют ненормированный рабочий график, у 34% рабочий день занимает менее восьми часов в сутки, а 24% самозанятых работают по восемь часов в день.

«Переработки и ненормированность рабочего дня связаны с тем, что у большого числа самозанятых имеется основная работа, а остальная деятельность является подработкой», — заявил сооснователь и руководитель бизнес-платформы ОНФ Михаил Палей.

Он подчеркнул, что люди сами выбирают такой формат работы, и это даёт им больше свободы. К примеру, 85% опрошенных так или иначе позволяют себе заниматься личными делами в рабочее время.

Среди плюсов, отмечаемых самозанятыми, лидирует личная ответственность за выбор времени, в которое начнётся работа. 79% сами выбирают, во сколько начнётся их рабочий день, график у них плавающий.

Согласно опросу, более трети самозанятых устраивают себе пару выходных в неделю, четверть придерживается классического расписания выходных, 20% граждан берут себе несколько выходных в месяц, и только 3% отдыхают лишь несколько раз в год. Кроме того, 13% опрошенных работают совсем без выходных.

Ранее в Москве запустили цифровую платформу для самозанятых.

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