СК начал проверку из-за новой утечки нефтепродуктов в Коми

В Республике Коми по факту произошедшего в районе нефтескважины №447 выброса породы и пластовых вод организована процессуальная проверка.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональное управление СК России, следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего.

По итогам проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.

Утечка нефтепродуктов произошла на ручье Домник-Ель. Там уже поставили заградительные сооружения из сорбирующих материалов, а скважину перекрыли.

Ранее эксперт прокомментировал разлив нефтепродуктов в Коми.