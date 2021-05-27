СК начал проверку из-за новой утечки нефтепродуктов в Коми

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В Республике Коми по факту произошедшего в районе нефтескважины №447 выброса породы и пластовых вод организована процессуальная проверка.
СК начал проверку из-за новой утечки нефтепродуктов в Коми
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональное управление СК России, следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего.

По итогам проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.

Утечка нефтепродуктов произошла на ручье Домник-Ель. Там уже поставили заградительные сооружения из сорбирующих материалов, а скважину перекрыли.

Ранее эксперт прокомментировал разлив нефтепродуктов в Коми.

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