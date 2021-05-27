СК начал проверку из-за новой утечки нефтепродуктов в Коми
- РИА Новости
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональное управление СК России, следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего.
По итогам проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.
Утечка нефтепродуктов произошла на ручье Домник-Ель. Там уже поставили заградительные сооружения из сорбирующих материалов, а скважину перекрыли.
Ранее эксперт прокомментировал разлив нефтепродуктов в Коми.