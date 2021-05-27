В Госдуме прокомментировали ситуацию с ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал ситуацию с ЕГЭ.

«Мы предлагаем право выбора для выпускника и для абитуриента между Единым госэкзаменом и классическим экзаменом, который сейчас называется ГВЭ», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, «жизненная цена ЕГЭ очень высока», поэтому старшеклассники в последние годы практически перестают заниматься образованием и занимаются только подготовкой к Единому государственному экзамену.

«В результате мы получаем людей с приличными результатами ЕГЭ, но без среднего общего образования», — отметил Смолин.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.