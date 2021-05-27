В Минздраве не выявили случаев передачи COVID-19 от беременной ребёнку

Исследования плаценты более 890 женщин показали отсутствие каких-либо нарушений и вероятности передачи коронавирусной инфекции COVID-19 от беременной женщины ребёнку, заявила замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.

Об этом она сказала на IX международном конгрессе «Оргздрав-2021. Эффективное управление в здравоохранении».

«Нет вертикальной передачи этой инфекции. Более того, даже плацента у 891 пациентки не была поражена никакими специфическими моментами, только носила печать системной воспалительной реакции», — цитирует Адамян ТАСС.

Согласно представленным данным, риск преждевременных родов у беременных с COVID-19 составляет 13,4%, в то время как у остальных женщин — 3,7%.

При этом вероятность рождения недоношенных детей составляет 1,1% и 0,4% соответственно, а частота оперативного родоразрешения — 40,7% и 30,6% соответственно.

В апреле директор центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность передачи антител к коронавирусу от матери ребёнку во время беременности через плаценту.