В Минздраве не выявили случаев передачи COVID-19 от беременной ребёнку

Короткая ссылка
Исследования плаценты более 890 женщин показали отсутствие каких-либо нарушений и вероятности передачи коронавирусной инфекции COVID-19 от беременной женщины ребёнку, заявила замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.

Об этом она сказала на IX международном конгрессе «Оргздрав-2021. Эффективное управление в здравоохранении».

«Нет вертикальной передачи этой инфекции. Более того, даже плацента у 891 пациентки не была поражена никакими специфическими моментами, только носила печать системной воспалительной реакции», — цитирует Адамян ТАСС.

Согласно представленным данным, риск преждевременных родов у беременных с COVID-19 составляет 13,4%, в то время как у остальных женщин — 3,7%.

При этом вероятность рождения недоношенных детей составляет 1,1% и 0,4% соответственно, а частота оперативного родоразрешения — 40,7% и 30,6% соответственно.

В апреле директор центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность передачи антител к коронавирусу от матери ребёнку во время беременности через плаценту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить