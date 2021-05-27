В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Татарстане выявили 33 случая коронавируса.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии заболели 21 360 жителей. Выписаны 18 303, в том числе 39 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Нижегородской области зарегистрировали 144 случая COVID-19 за сутки, передаёт newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших достигло 117 530. Выписаны 112 295 жителей, включая 80 за последние 24 часа.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев прокомментировал сообщение о выявлении нового маркера, указывающего на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусной инфекции.

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