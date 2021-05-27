В Подмосковье учёные предложили новую методику лечения заболеваний сердца

Биофизики Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ из Долгопрудного (Московская область) разработали новый подход к лечению сердечно-сосудистых болезней.

Об этом сообщает телеканал «360».

Благодаря разработанной методике теперь можно точно подбирать особые вещества-реагенты, которые связывают рецепторы сердечно-сосудистой системы, участвующие в процессах старения. Это позволило создать лекарство нового поколения.

Российские учёные провели эти исследования в составе международной группы учёных из Чжэцзянского университета (Китай), Индийского технологического института в Канпуре (Индия) и Университета Южной Калифорнии (США).

«Высокий уровень компетенции подмосковных учёных в области биофизики и биохимии позволяет им участвовать в крупнейших и наиболее перспективных международных исследованиях. Накопленный в регионе опыт в совокупности с энтузиазмом молодых специалистов открывает широкие перспективы для новых открытий», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Ранее директор Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) академик РАН Григорий Трубников в интервью «Известиям» рассказал о работе организации в период пандемии.