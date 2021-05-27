В Башкирии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Башкирии выявили 88 случаев COVID-19, заявили в республиканском Минздраве. Общее число заболевших достигло 37 842.
В Башкирии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mkset.ru.

Выздоровели 35 733 пациента, включая 132 за минувшие 24 часа. В стационарах и амбулаторно лечатся 2109 человек.

Также стало известно, что за сутки в Санкт-Петербурге провели 26 832 теста на COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

Обработано 13 713 обращений, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу и связанных с темой коронавируса.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев прокомментировал сообщение о выявлении нового маркера, указывающего на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусной инфекции.

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