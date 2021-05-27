В Кировской области зарегистрировали 53 случая коронавируса за сутки

За сутки в Кировской области выявили 53 случая коронавируса, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает progorod43.

На лечении в больницах находятся 998 пациентов, дома — 1536. Выписаны за минувшие 24 часа 112 человек.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 93 случая коронавируса за сутки. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова. Выздоровели 137 жителей.

В лабораториях провели 4242 теста на COVID-19.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев прокомментировал сообщение о выявлении нового маркёра, указывающего на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусной инфекции.