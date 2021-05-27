В Удмуртии выявили 43 случая COVID-19 за сутки

За сутки в Удмуртии зарегистрировали 43 случая COVID-19, заявили в республиканском оперштабе.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Наибольшее число заболевших — в Ижевске (20 человек). Также коронавирус выявили, в частности, у жителей Глазова, Ярского района, Сарапула. Выздоровел за последние 24 часа 41 пациент.

Кроме того, стало известно, что в Забайкальском крае выявили 32 случая COVID-19 за сутки, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на оперштаб. С начала пандемии диагноз подтвердили у 43 092 человек.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев прокомментировал сообщение о выявлении нового маркера, указывающего на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусной инфекции.