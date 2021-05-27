Врач назвал лекарства, которые необходимо иметь при себе в поездках

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, какие медицинские препараты необходимо взять с собой в путешествие.

В беседе с телеканалом «Звезда» специалист прежде всего напомнил, что с собой необходимо иметь полис ОМС. Если человек страдает какими-либо хроническими заболеваниями, ему необходимо взять с собой назначенные врачом препараты.

Также специалист посоветовал иметь под рукой противоаллергические и жаропонижающие средства, пластыри бактерицидные, перекись водорода и нестерильный бинт с марлевыми салфетками.

Говоря о кишечных инфекциях, Вознесенский порекомендовал взять с собой в отпуск препараты, которые способствуют восполнению объёма потерянной жидкости и восстанавливают солевой баланс.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.