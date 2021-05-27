Врач назвал лекарства, которые необходимо иметь при себе в поездках
- Pixabay
В беседе с телеканалом «Звезда» специалист прежде всего напомнил, что с собой необходимо иметь полис ОМС. Если человек страдает какими-либо хроническими заболеваниями, ему необходимо взять с собой назначенные врачом препараты.
Также специалист посоветовал иметь под рукой противоаллергические и жаропонижающие средства, пластыри бактерицидные, перекись водорода и нестерильный бинт с марлевыми салфетками.
Говоря о кишечных инфекциях, Вознесенский порекомендовал взять с собой в отпуск препараты, которые способствуют восполнению объёма потерянной жидкости и восстанавливают солевой баланс.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.