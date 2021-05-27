Врач оценила эффективность гимнастики для глаз

Офтальмолог НИИ глазных болезней Мария Будзинская рассказала, что сделанные ещё в прошлом веке выводы об эффективности гимнастики для глаз имеют слабый доказательный уровень.

Как рассказала врач в беседе с телеканалом «Звезда», за рубежом нет значимых доказанных исследований о том, что гимнастика для глаз эффективно помогает для профилактики и при лечении снижения остроты зрения.

«Научные работы о том, что гимнастика для глаз помогает, были выполнены ещё в СССР. Если мы возьмём современные методы доказательной медицины и современную статистику, то поймём, что, к сожалению, те работы, которые выполнены, проводились не на должном методологическом уровне», — пояснила Мария Будзинская.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин, сомнолог, кандидат медицинских наук, в беседе с Inforeactor рассказал о влиянии сна на иммунитет.