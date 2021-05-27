Офтальмолог рассказала о вреде накладных ресниц

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Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что накладные ресницы негативно влияют на здоровье человека.
Офтальмолог рассказала о вреде накладных ресниц
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В беседе с телеканалом «Звезда» она сказала, что накладные ресницы могут вызвать нарушение покрова роговицы, что приводит к попаданию в неё инфекций и развитию такого заболевания, как кератит.

«Могут быть и аллергические реакции. Даже при соблюдении технологии нанесения ресниц и при идеальном использовании клеевые основы, безусловно, могут вызвать аллергические проявления. Может произойти и травматизация самого ресничного аппарата — собственные ресницы начинают выпадать, становятся более дефектными, могут менять направление роста, и это тоже серьёзная проблема. Могут расти в сторону глазного яблока и травмировать роговицу — опять появляются входные ворота для инфекции», — сказала Шилова.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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