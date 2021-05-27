ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье в преддверии праздников в мае

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На Ставрополье в преддверии майских праздников предотвратили два теракта, которые готовили сторонники «Исламского государства»*.
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье в преддверии праздников в мае
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ФСБ.

«В апреле текущего года в преддверии майских праздников на территории Ставропольскою края предотвращены две попытки совершения террористических актов сторонниками ИГ», — говорится в релизе.

Отмечается, что был задержан житель Ставрополя, присягнувший на верность одному из лидеров ИГ, он готовил теракт «на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства». 

Второй задержанный — мигрант из Средней Азии, прибывший в Ставрополь также для подготовки теракта.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила в Норильске теракт, запланированный на 9 Мая радикальным исламистом.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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