ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье в преддверии праздников в мае
- РИА Новости
Об этом сообщили в ФСБ.
«В апреле текущего года в преддверии майских праздников на территории Ставропольскою края предотвращены две попытки совершения террористических актов сторонниками ИГ», — говорится в релизе.
Отмечается, что был задержан житель Ставрополя, присягнувший на верность одному из лидеров ИГ, он готовил теракт «на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства».
Второй задержанный — мигрант из Средней Азии, прибывший в Ставрополь также для подготовки теракта.
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила в Норильске теракт, запланированный на 9 Мая радикальным исламистом.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.