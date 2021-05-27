В Мурманске провели проверку по факту нарушений жилищных прав детей-сирот

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Прокуратура Первомайского административного округа Мурманска провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выявила нарушения.
В Мурманске провели проверку по факту нарушений жилищных прав детей-сирот
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

«Установлено, что вопреки требованиям законодательства в сфере социальной поддержки детей-сирот десять лиц указанной категории не обеспечены жилыми помещениями», — говорится в сообщении надзорного ведомства региона.

Для устранения выявленных нарушений прокурор округа внёс представление главе администрации Мурманска.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии прокомментировали ход работы по предоставлению жилья детям-сиротам.

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