В Мурманске провели проверку по факту нарушений жилищных прав детей-сирот
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
«Установлено, что вопреки требованиям законодательства в сфере социальной поддержки детей-сирот десять лиц указанной категории не обеспечены жилыми помещениями», — говорится в сообщении надзорного ведомства региона.
Для устранения выявленных нарушений прокурор округа внёс представление главе администрации Мурманска.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии прокомментировали ход работы по предоставлению жилья детям-сиротам.