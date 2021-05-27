В Москве принимают заявки на участие в программе поддержки технологичных стартапов

В столице стартовал приём заявок на участие во втором наборе программы поддержки технологичного предпринимательства StartHub.Moscow.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Участники, чьи стартапы пройдут конкурсный отбор, смогут сформировать дорожную карту развития бизнеса, а также получить экспертную поддержку и доступ к площадке «Старт Хаб на «Красном Октябре», — говорится в сообщении.

Оператором программы выступает Агентство инноваций Москвы, которое курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Руководитель департамента Алексей Фурсин рассказал, что ко второму набору присоединятся 100 технологических компаний. Приоритет будет отдан решениям, применяющим технологии искусственного интеллекта.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о льготной аренде нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.