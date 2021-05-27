В июне Twitter представит Роскомнадзору данные по удалению контента

В начале июня Twitter предоставит результаты работы по ранее опубликованному контенту, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

«Всю новую запрещённую информацию, в общем-то, они действительно отрабатывают, удаляют по тем требованиям, которые мы предъявляем, вовремя», — цитирует РИА Новости Липова.

Он отметил, что есть блок материалов с 2017 года, который не удаляют.

По его словам, есть паузы при удалении ранее опубликованной запрещённой информации.

Ранее стало известно, что социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля.