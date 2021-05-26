В цирке Екатеринбурга открыли пункт вакцинации от COVID-19

В цирке Екатеринбурга открыли пункт вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает ОТР.

Сделать прививку могут все желающие. Нужны паспорт, полис и СНИЛС.

«Конечно, площадка необычная — первая в городе и, наверное, даже в стране, но надо сказать цирку большое спасибо», — заявила Светлана Филиппова, заместитель главного врача ЦЛБ №6.

По её словам, администрация цирка выполнила все пожелания для организации этого прививочного кабинета. Пункт работает с 14:00 до 19:00.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.