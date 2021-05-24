В Татарстане перед судом предстанут обвиняемые в 33 эпизодах мошенничества

Шесть жителей Казани предстанут перед судом за разбойное нападение, три грабежа и 33 эпизода мошенничества, заявил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Об этом сообщает «Реальное время».

По версии следствия, обвиняемые занимались преступной деятельностью с ноября 2019 года по июнь 2020-го в составе организованной группы. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 926 тыс. рублей.

В частности, один из злоумышленников подходил к случайному прохожему, провоцировал конфликт и вместе с соучастниками избивал его, после чего у жертвы похищали телефон и личные вещи.

Также обвиняемые находили в интернете объявления о продаже дорогих телефонов, ноутбуков и игровых приставок. Отмечается, что на встрече с продавцом они утверждали, что переведут деньги через банковское приложение, и показывали поддельный скриншот об оплате. Полученные вещи сбывались через комиссионные магазины.

Четверо обвиняемых полностью или частично признали вину. Дело направят в Советский суд Казани для рассмотрения по существу.

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России.