Эксперт напомнила о важности соблюдения мер предосторожности в пандемию

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная напомнила о важности соблюдения мер предосторожности в пандемию.
Эксперт напомнила о важности соблюдения мер предосторожности в пандемию
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

На Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского эксперт заявила, что если соблюдать меры безопасности, в том числе ношение масок в людных местах и применение антисептиков, а также активно вакцинироваться, то в дальнейшем могут быть лишь небольшие подъёмы заболеваемости.

«Они будут связаны с традиционным ежегодным сезонным ростом распространения респираторных вирусных инфекций», — отметила Пшеничная.

По её словам, в целом ещё полгода-год в мире сохранится неспокойная ситуация с COVID-19. Россия в этом отношении, считает специалист, выглядит лучше многих других стран.

«По общему уровню заболеваемости на 100 тыс. населения наша страна занимает 72-е место», — пояснила Пшеничная.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.

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