Врач напомнил о важности соблюдения питьевого режима в жару

Врач Алексей Добровольский напомнил о важности соблюдения питьевого режима в жару.

«Нужна любая доступная жидкость, которой отдаётся предпочтение. Понятное дело, что газированные сладкие напитки в большом количестве будут давать лишние калории и не совсем полезны и не всем. Но, с другой стороны, здесь глупо было бы рекомендовать только чай», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если человек, например, находится в парке, где нет чая, но продаётся какая-либо газировка, то будет логичным пить ту жидкость, которая на данный момент доступна.

Добровольский также отметил, что одежда не должна быть синтетической и обтягивающей. Что касается еды, то желательно употреблять сочные овощи и фрукты.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.