В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших от утечки газа в коллекторе

Короткая ссылка
В пресс-центре Ростовской области сообщили, что в реанимационном отделении остаётся один рабочий, пострадавший во время утечки газа в коллекторе в посёлке Дмитриадовка под Таганрогом.
В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших от утечки газа в коллекторе
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом пишет rostovgazeta.ru.

«В реанимации остаётся один человек. Остальные проходят лечение в терапевтическом отделении», — сказано в сообщении.

Утром 24 мая сообщалось, что в реанимации остаются четверо пострадавших. Состояние одного из рабочих врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Трагедия произошла 21 мая, на месте аварии погибли десять рабочих водоканала. Ещё восьмерых доставили в больницу. Троих после осмотра отпустили домой. Пятерых положили в реанимацию. Один из них на следующее утро после ЧП скончался.

Как сообщал сайт Nation News, в Хабаровском крае два сотрудника артели скончались после взрыва газового баллона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить