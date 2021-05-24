В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших от утечки газа в коллекторе
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
Об этом пишет rostovgazeta.ru.
«В реанимации остаётся один человек. Остальные проходят лечение в терапевтическом отделении», — сказано в сообщении.
Утром 24 мая сообщалось, что в реанимации остаются четверо пострадавших. Состояние одного из рабочих врачи оценивают как крайне тяжёлое.
Трагедия произошла 21 мая, на месте аварии погибли десять рабочих водоканала. Ещё восьмерых доставили в больницу. Троих после осмотра отпустили домой. Пятерых положили в реанимацию. Один из них на следующее утро после ЧП скончался.
Как сообщал сайт Nation News, в Хабаровском крае два сотрудника артели скончались после взрыва газового баллона.