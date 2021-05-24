В Челябинской области возбуждено дело по факту убийства двухлетнего ребёнка
- Reuters
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы Следственного комитета России.
«В утреннее время 23 мая текущего года в квартире одного из домов посёлка Западный Сосновского района обнаружено тело двухлетнего мальчика с обширными ожогами», — говорится в сообщении.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся следственные действия.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в истязании детей.