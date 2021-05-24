В Челябинской области возбуждено дело по факту убийства двухлетнего ребёнка

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Тело двухлетнего мальчика с ожогами обнаружили правоохранители в квартире дома в Челябинской области.
В Челябинской области возбуждено дело по факту убийства двухлетнего ребёнка
  • Reuters

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы Следственного комитета России.

«В утреннее время 23 мая текущего года в квартире одного из домов посёлка Западный Сосновского района обнаружено тело двухлетнего мальчика с обширными ожогами», — говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся следственные действия.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в истязании детей.

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