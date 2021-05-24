Жители Удмуртии проголосуют за благоустройство скверов и парков

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал жителей республики проголосовать за благоустройство скверов и парков.

Об этом сообщает izhlife.ru.

В ходе аппаратного совещания Бречалов призвал всех жителей республики принять участие в онлайн-голосовании за общественные пространства, которые в случае поддержки граждан могут быть благоустроены уже в следующем году. Голосование завершится через несколько дней.

«На сегодняшний день у нас в республике около 50 тыс. жителей отдали свои голоса за общественные пространства в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Можге, Воткинске, Игре и Уве. Приглашаю всех жителей принять участие», — заявил он.

Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.