Собянин рассказал о развитии системы оказания онкопомощи в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью на телеканале «Россия 1» рассказал о развитии системы оказания онкопомощи в столице.

«В Москве, действительно, создана новая система оказания онкопомощи, но сегодня надо, конечно, всю эту систему донастраивать и продолжать модернизировать: строить новые корпуса больниц, модернизировать старые, делать новую маршрутизацию, наполнять канцер-регистр больных всей необходимой информацией, персонально вести каждого пациента, что мы уже сделали, создавать систему «Помощник онкобольного», — цитирует его РИА Новости.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», Собянин заявил, что объём госпитализации онкологических больных в Москве вырос на 30% в условиях пандемии.

В апреле доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, может ли в России появиться лекарство от рака на основе COVID-19.