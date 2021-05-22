Орешкин рассказал о сокращении трудоспособного населения в России

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Помощник президента России Максим Орешкин, выступая на марафоне «Новое знание», заявил, что численность населения трудоспособного возраста в России будет снижаться до второй половины 2020-х годов.
Орешкин рассказал о сокращении трудоспособного населения в России
  • РИА Новости

По его словам, это негативно повлияет на рост экономики.

«Мы видим, что примерно с 2013—2015 годов в российской экономике началось довольно резкое снижение численности трудоспособного населения, которое продлится до второй половины 2020-х годов. Это то, что было предопределено, с этим ничего уже невозможно было сделать в последние 20 лет, и это, конечно, стало одним из серьёзных факторов сдерживания темпов экономического роста», — цитирует его ТАСС.

Ранее Орешкин заявил, что ожидает полного восстановления рынка труда в России до докризисного уровня к концу 2021 года.

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