Орешкин рассказал о сокращении трудоспособного населения в России

Помощник президента России Максим Орешкин, выступая на марафоне «Новое знание», заявил, что численность населения трудоспособного возраста в России будет снижаться до второй половины 2020-х годов.

По его словам, это негативно повлияет на рост экономики.

«Мы видим, что примерно с 2013—2015 годов в российской экономике началось довольно резкое снижение численности трудоспособного населения, которое продлится до второй половины 2020-х годов. Это то, что было предопределено, с этим ничего уже невозможно было сделать в последние 20 лет, и это, конечно, стало одним из серьёзных факторов сдерживания темпов экономического роста», — цитирует его ТАСС.

Ранее Орешкин заявил, что ожидает полного восстановления рынка труда в России до докризисного уровня к концу 2021 года.