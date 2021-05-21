Психолог дала советы, как уберечь психику от негативных инфоповодов

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Психолог, системный семейный терапевт Ольга Марьяж рассказала, как дистанцироваться от негативной информации в интернете.
Психолог дала советы, как уберечь психику от негативных инфоповодов
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Об этом сообщает «Москва 24».    

Информационная зависимость, по мнению специалиста, похожа на ввод в транс. В итоге у человека исчезает интерес к собственной жизни. Психолог считает наиболее опасным информационный шум, который несёт новости о катастрофах, ДТП, убийствах, жертвах, войнах, насилии, а также скандалы, сплетни, интриги, эмоциональные споры.

«Всё это подпитывается энергией нашего внимания. Мы в это включаемся, делаем негативные новости темами для обсуждения с друзьями, коллегами, семьёй. А сколько ссор и даже разлук случается на почве информации из гаджетов!», — говорит Ольга Марьяж.

По её словам, в трудных случаях стоит обратиться к специалисту, который поможет разобраться с проблемой.

«Причина часто кроется в личных психологических травмах человека, в историях его рода, а такая потребность смотреть на катастрофы и боль является компенсацией травмы», — считает эксперт.

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