В Крыму в ответ на американский проект допустили непризнание суверенитета США над Аляской

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал законопроект конгресса США о непризнании присоединения Крыма к России.

«Нам их (американцев. — RT) точка зрения неинтересна. От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру», — сказал РИА Новости Фикс.

Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США рекомендовал одобрить законопроект, предусматривающий запрет для американской администрации на признание Крыма российским.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что «уже прошло время признавать Крым и уже бесперспективно дальнейшее педалирование конфронтации на основе разногласий по данному вопросу».

Парламентарий также подчеркнул, что данное решение «не отвечает реалиям современной политической жизни как в Крыму, так и в мире в целом».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.