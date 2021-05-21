Памфилова отметила готовность ЦИК противостоять провокациям на выборах в сентябре

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила готовность Центризбиркома противостоять провокациям на выборах в сентябре.

«Разного рода DDoS-атаки нас постоянно сопровождают. Однако система ГАС «Выборы» автономна и не зависит от глобальной сети. Мы знаем, что будут провокации (на предстоящих федеральных выборах. — RT). Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для «сноса» выборов. Уже есть такие примеры на выборах, которые проходят по стране каждые выходные. Пока эти технологии носят внутренний характер. Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это «там». Мы относимся к этому серьёзно, но спокойно и готовы им противодействовать», — сказала Памфилова в интервью с изданием «Известия».

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев не исключил хакерские атаки для влияния на результаты выборов в России.

Он заявил о необходимости обратить внимание на вопросы безопасности инфраструктуры Центризбиркома России и территориальных избиркомов.

В 2020 году комиссия Госдумы зафиксировала попытки вмешательства в прошедшие 13 сентября выборы в России, в том числе раскрутку дезинформации в соцсетях.