Москалькова заявила о намерении добиться освобождения тяжело больных из мест заключения
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«Буду добиваться принятия закона об освобождении из мест заключения тяжело больных и ограничения срока содержания под стражей», — сказала омбудсмен.
По её словам, работа над законопроектом уже ведётся Минюстом.
Кроме того, Москалькова заявила о необходимости принятия законов о пробации и ресоциализации заключённых.
«На рынке труда бывшие осуждённые неконкурентоспособны из-за отсутствия у них профессионального образования, опыта работы, потери навыков, низкого образовательного уровня», — пояснила она.
Подробнее — в материале RT.