Москалькова заявила о намерении добиться освобождения тяжело больных из мест заключения

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена добиться освобождения тяжело больных из мест заключения. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью RT.

«Буду добиваться принятия закона об освобождении из мест заключения тяжело больных и ограничения срока содержания под стражей», — сказала омбудсмен.

По её словам, работа над законопроектом уже ведётся Минюстом.

Кроме того, Москалькова заявила о необходимости принятия законов о пробации и ресоциализации заключённых.

«На рынке труда бывшие осуждённые неконкурентоспособны из-за отсутствия у них профессионального образования, опыта работы, потери навыков, низкого образовательного уровня», — пояснила она.

Подробнее — в материале RT.